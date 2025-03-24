Генпрокурор поручил обеспечить надзор за проведением госэкзаменов в школах

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить надзор за проведением экзаменов и зачислением учеников в старшие классы школ, колледжи, вузы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования», — говорится в заявлении.

Так, надзорные ведомства должны пресекать неправомерные отказы девятиклассникам продолжать обучение в общеобразовательной организации, не допускать незаконного привлечения учеников к административной ответственности из-за использования на экзаменах цифровых устройств, оценивать подготовку учреждений к приемной кампании следующего учебного года.

Кроме того, в числе приоритетных направлений надзора реализация эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, а также соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление по отдельной квоте в учреждения среднего профессионального и высшего образования.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что содержание образовательных программ в России приводится в соответствие с заданиями ОГЭ и ЕГЭ, пишет 360.ru.

