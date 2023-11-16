Госдума одобрила запрет телефонов на школьных уроках в первом чтении

Законопроект стал результатом совместной работы депутатов различных фракций нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда. Если он будет принят, школьники смогут пользоваться средствами связи на уроках лишь с разрешения педагога, а также в экстренных ситуациях и в случае опасности для жизни.

Согласно позиции авторов законопроекта, изложенной в пояснительной записке, это поможет устранить несоразмерность «между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия». Также, полагают они, в случае принятия законопроект упрочит главенствующую роль учителей в школе.

Ранее сообщалось, что больше половины родителей школьников и 80% учителей считают, что фото- и видеосъемка на уроках должна быть запрещена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

