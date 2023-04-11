Госдума одобрила запрет продажи вейпов несовершеннолетним

Также документом предлагается запретить розничную торговлю такими гаджетами и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путём развозной и разносной торговли».

Кроме того, предусматривается запрет на открытую выкладку и демонстрацию вейпов в магазинах, ограничение рекламы таких устройств и запрет на её демонстрацию детям младше 12 лет, запрет на выпуск и продажу ароматизированной никотиносодержащей продукции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие законопроекта - это «вопрос здоровья наших детей».

«В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», - подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами, сообщает RT.