Госдума одобрила запрет продажи вейпов несовершеннолетним
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий запрет на продажу несовершеннолетним вейпов и прочих устройств для потребления никотиносодержащей продукции, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Также документом предлагается запретить розничную торговлю такими гаджетами и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путём развозной и разносной торговли».
Кроме того, предусматривается запрет на открытую выкладку и демонстрацию вейпов в магазинах, ограничение рекламы таких устройств и запрет на её демонстрацию детям младше 12 лет, запрет на выпуск и продажу ароматизированной никотиносодержащей продукции.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие законопроекта - это «вопрос здоровья наших детей».
«В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», - подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru