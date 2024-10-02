Госдума одобрила запрет банкам в одностороннем порядке повышать лимиты кредиток

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования по кредитным картам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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В пояснительной записке говорится, что повышение лимита кредитования «вгоняет граждан в долговую яму». При этом банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию».

«Обязательно уведомление клиентов об изменениях позволит предотвратить такие ситуации, обеспечивая более осознанное управление личными финансами», - подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости ввести ограничение на число потребительских кредитов на одного гражданина — единовременно не более двух, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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