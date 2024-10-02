Госдума одобрила запрет банкам в одностороннем порядке повышать лимиты кредиток

В пояснительной записке говорится, что повышение лимита кредитования «вгоняет граждан в долговую яму». При этом банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию».

«Обязательно уведомление клиентов об изменениях позволит предотвратить такие ситуации, обеспечивая более осознанное управление личными финансами», - подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости ввести ограничение на число потребительских кредитов на одного гражданина — единовременно не более двух, сообщает RT.

