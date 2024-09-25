Песков: Госдума принимает не только запретительные законы
Государственная дума принимает не только запретительные законы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, депутаты принимают также законопроекты, которые регулируют, делают удобными и упрощают какие-либо процедуры, но, в отличие от запретов, на них «обращают меньше внимания»
«Что же касается запретов, то, конечно, там главное — чёткость формулировок, не допускать потом злоупотреблений этими законами», - заключил представитель Кремля.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о запрете движения чайлдфри, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru