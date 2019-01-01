Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Как отмечает RT, в конце прошлого года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект.

Ранее НСН писала, что власти задумались о поощрении некурящих россиян. Так, министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил работодателям выплачивать не страдающим от этой вредной привычки работникам премии, так как они не теряют времени на перекуры. В эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что далеко не всегда именно курение мешает рабочему процессу.



