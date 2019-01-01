Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума в первом чтении приняла законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов. Как отмечает РИА Новости, документ предусматривает размещение в авиагаванях специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции. Они, по словам авторов инициативы, помогу оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, отмечает Ura.ru.
Как отмечает RT, в конце прошлого года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект.
Ранее НСН писала, что власти задумались о поощрении некурящих россиян. Так, министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил работодателям выплачивать не страдающим от этой вредной привычки работникам премии, так как они не теряют времени на перекуры. В эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что далеко не всегда именно курение мешает рабочему процессу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
- В Москве эвакуировали здание ВШЭ
- Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
- Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram непристойные фото с флагом
- Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю