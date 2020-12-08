Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон о полиции, расширяющие полномочия правоохранителей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты ГД.

Нововведения направлены на усиление гарантий защиты граждан, совершенствование деятельности сотрудников полиции и уточнение их прав и обязанностей.

Законопроект установит нормы, согласно которым правоохранители смогут осматривать места происшествия, помещения, транспорт, предметы и объекты для проверки сообщений о происшествиях и правонарушениях.

Кроме того, поправки дадут полицейским полномочия проникать в помещения и на земельные участки для задержания нарушителей, в действиях которых есть признаки преступления.

Также законопроект разрешит сотрудникам полиции вскрывать транспортные средства в целях спасения граждан, для обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций или массовых беспорядков, а также для задержания преступников.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить полицейским досмотр граждан для пресечения хищений чужого имущества.

Ранее Госдума отклонила законопроект о бэби-боксах.

