Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции
Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон о полиции, расширяющие полномочия правоохранителей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты ГД.
Нововведения направлены на усиление гарантий защиты граждан, совершенствование деятельности сотрудников полиции и уточнение их прав и обязанностей.
Законопроект установит нормы, согласно которым правоохранители смогут осматривать места происшествия, помещения, транспорт, предметы и объекты для проверки сообщений о происшествиях и правонарушениях.
Кроме того, поправки дадут полицейским полномочия проникать в помещения и на земельные участки для задержания нарушителей, в действиях которых есть признаки преступления.
Также законопроект разрешит сотрудникам полиции вскрывать транспортные средства в целях спасения граждан, для обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций или массовых беспорядков, а также для задержания преступников.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить полицейским досмотр граждан для пресечения хищений чужого имущества.
Ранее Госдума отклонила законопроект о бэби-боксах.
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