Госдума отклонила проект закона о бэби-боксах

Государственная дума РФ на заседании во вторник отклонила находившийся на рассмотрении с 2017 года законопроект о бэби-боксах. Об этом сообщается в заключении профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Авторы закона предлагали предоставить регионам право принимать решения установить бэби-боксы либо отказаться от них. Также законопроект предполагает создание в медучреждениях специализированных мест для анонимного оставления детей. При этом в структуре организации должны находиться отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей отмечает, что в законопроекте не содержится правовых оснований, в соответствии с которыми власти субъектов РФ могли бы принимать решения о создании мест для анонимного оставления ребёнка.

Также в проекте закона не указаны критерии, по которым будет определён возраст детей (в документе прописано «до 4 недель»). Кроме того, нет данных о последствиях нарушения этого условия. Также законопроект не предусматривает порядок учёта оставленных в бэби-боксах детей и механизмы для контроля за ними в дальнейшем.

Ранее лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что проект закона о бэби-боксах требует доработки и будет вновь внесён в Госдуму в начале следующего года.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала в своем Telegram-канале, что новая редакция законопроекта закрепит за бэби-боксами название «окна жизни». Кроме того, в проект внесут дополнения, учитывающие рекомендации Минздрава. Пушкина подчеркнула, что авторы закона выступают за спасение каждой детской жизни, и с 2013 года в России с помощью бэби-боксов было спасено более 150 детей.

