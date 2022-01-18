Госдума одобрила закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
Депутаты госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ вносит поправки в статьи Уголовного кодекса «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».
Согласно принятому законопроекту, пожизненное лишение свободы будет грозить педофилам за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков... защитить детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году в России возбудили более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей, что на 16,9% больше, чем годом ранее, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Госдума одобрила закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
- Назарбаев заявил, что находится в столице Казахстана
- Володин назвал пандемию и бедность главными вызовами для России
- «Не обсуждается». Песков ответил на вопрос о новом локдауне
- Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину
- МК: Вдова Градского вывезла 100 млн за город после ссоры с родственником
- В МГУ спрогнозировали сроки перехода COVID-19 в легкую форму
- В Госдуме заявили о ненужности баз на Кубе благодаря «Циркону»
- Лавров: Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином
- ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru