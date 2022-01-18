Госдума одобрила закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Документ вносит поправки в статьи Уголовного кодекса «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Согласно принятому законопроекту, пожизненное лишение свободы будет грозить педофилам за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков... защитить детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году в России возбудили более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей, что на 16,9% больше, чем годом ранее, сообщает RT.

