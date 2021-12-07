Госдума одобрила во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции
Госдума на заседании приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции, которым предлагается, в частности, разрешить полицейским вскрывать автомобили.
Согласно законопроекту, полицейским дается право проникать в жилые и иные помещения, на территории для задержания и земельные участки. Также сотрудникам полиции предлагается разрешить оцеплять жилые помещения, строения и территории.
Кроме того, полицейским могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Законопроект также устанавливает перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru