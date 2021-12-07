Госдума одобрила во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции

Кроме того, полицейским могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Законопроект также устанавливает перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для пресечения хулиганского поведения сотрудник полиции имеет право применять спецсредства.

