Полицейские применили оружие при задержании 16-летнего водителя под Волгоградом

Полицейские применили табельной оружие при задержании 16-летнего водителя в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

В МВД заявили, что, уходя от машины ДПС, подросток совершал опасные маневры. Инспектор ДПС начала стрельбу по колесам для остановки автомобиля.

В итоге подросток наехал на полицейского и врезался в служебную машину. В отношении него возбуждено уголовное дело о насилии над полицейскими.

Отмечается, что полицейские пытались остановить машину для проверки.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьДПС
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