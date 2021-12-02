Полицейские применили оружие при задержании 16-летнего водителя под Волгоградом

Полицейские применили табельной оружие при задержании 16-летнего водителя в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».



В МВД заявили, что, уходя от машины ДПС, подросток совершал опасные маневры. Инспектор ДПС начала стрельбу по колесам для остановки автомобиля.

В итоге подросток наехал на полицейского и врезался в служебную машину. В отношении него возбуждено уголовное дело о насилии над полицейскими.

Отмечается, что полицейские пытались остановить машину для проверки.

