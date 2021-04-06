Госдума одобрила во втором чтении упрощённый налоговый вычет по НДФЛ

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили правительственный законопроект, предполагающий упрощение процедуры получения имущественных и инвестиционных вычетов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Инициатива, предложенная кабмином РФ, затрагивает самые популярные имущественные вычеты: по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционные вычеты по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.

Благодаря законопроекту гражданам больше не придётся заполнять бумаги, так как общение с налоговой будет осуществляться через личный кабинет на сайте ФНС, а право на вычет налоговики смогут проверить и подтвердить сами с помощью автоматизированной информационной системы.



В Госдуме отметили, что благодаря принятию законопроекта также существенно сократятся сроки предоставления налоговых вычетов. В настоящее время на проверку всех документов ФНС отводится три месяца.

Ранее депутат Госдумы Сергей Катасонов, представляющий партию ЛДПР, внёс на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об отмене подоходного налога в случае, если годовой доход гражданина РФ не превышает 204 тысяч рублей, то есть при ежемесячной зарплате в 17 тысяч рублей.

