Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсчетах для иноагентов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении спецсчетов для зачисления доходов иноагентов от творческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, пользоваться находящимися на спецсчетах средствами гражданин сможет только после отмены статуса иноагента. Также предусматривается зачисление средств в бюджет РФ по решению суда.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что иноагентами в настоящее время признаны 493 человека, в число которых входят уехавшие и не скрывающие «своего враждебного отношения» к России лица.
«После принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны», — заключил он.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что депутаты намерены усложнить жизнь релокантам, которые живут на деньги от сдачи квартиры в России, одновременно позволяя себе негативные высказывания в отношении страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru