СМИ: У экс-премьера Касьянова могут отобрать квартиру в Москве за 700 млн рублей

Пятикомнатную квартиру бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (признан в РФ иноагентом) в центре Москвы могут изъять в пользу государства. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Касьянов получил жилье как служебное в начале 2000-х годов. Двухуровневая квартира площадью 427 квадратных метров расположена на Рочдельской улице, по документам она принадлежит экс-премьеру и его супруге Ирине. В ноябре Касьянов выставил на продажу квартиру с библиотекой, комнатами для персонала, гардеробной, пятью санузлами и двумя лоджиями за 700 млн рублей.

«О том, что жилище было казенным, узнали "Ветераны России" и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства», — пишет Mash.

Касьянов покинул Россию в 2022 году, политик проживает в Латвии, отмечает РЕН ТВ.

