Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ

В частности, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней - 13%. При доходе от 2,4 млн до пяти млн рублей ставка составит 15%. Максимальная ставка НДФЛ в 22% предусмотрена для годовых доходов свыше 50 млн рублей.

Отмечается, что повышенный налог будет действовать только в отношении сумм, превышающих соответствующие пороги, и не затронет выплат участникам СВО.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ко второму чтению будет внесено предложение сохранить НДФЛ на прежнем уровне в регионах страны, в которых действуют северные коэффициенты.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока указал, что изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой, окончательно принять повышение НДФЛ планируется в августе, сообщает RT.