Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней - 13%. При доходе от 2,4 млн до пяти млн рублей ставка составит 15%. Максимальная ставка НДФЛ в 22% предусмотрена для годовых доходов свыше 50 млн рублей.
Отмечается, что повышенный налог будет действовать только в отношении сумм, превышающих соответствующие пороги, и не затронет выплат участникам СВО.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ко второму чтению будет внесено предложение сохранить НДФЛ на прежнем уровне в регионах страны, в которых действуют северные коэффициенты.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока указал, что изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой, окончательно принять повышение НДФЛ планируется в августе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru