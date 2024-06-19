Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет

В частности, поправки увеличивают общий объём расходов до 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП), а доходы снижают до 35,062 трлн рублей (18,3% ВВП). Таким образом дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП).

Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение верхнего предела государственного внутреннего долга до 26,68 трлн, при снижении предела внешнего госдолга до 63 млрд долларов.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предполагающий введение в России с 1 января 2025 года многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщает RT.

