Госдума одобрила в первом чтении введение штрафов за опасное вождение

Согласно документу, штраф за опасное вождение составит от трёх до пяти тысяч рублей, а за повторное правонарушение водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

«Норма об опасном вождении была введена в ПДД ещё в 2016 году, однако до сих пор нет соответствующего наказания», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что ко второму чтению предлагаемые нормы будут дорабатываться «в сторону ужесточения».

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий лишение прав за использование устройств, препятствующих идентификации государственного регистрационного знака автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

