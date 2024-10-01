Госдума одобрила в первом чтении введение штрафов за опасное вождение
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, вводящий штрафов до пяти тысяч рублей за опасное вождение. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, штраф за опасное вождение составит от трёх до пяти тысяч рублей, а за повторное правонарушение водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.
«Норма об опасном вождении была введена в ПДД ещё в 2016 году, однако до сих пор нет соответствующего наказания», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что ко второму чтению предлагаемые нормы будут дорабатываться «в сторону ужесточения».
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий лишение прав за использование устройств, препятствующих идентификации государственного регистрационного знака автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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