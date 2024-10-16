Госдума одобрила в первом чтении ужесточение наказания за незаконную миграцию
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому организация незаконной миграции будет считаться особо тяжким преступлением.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ещё один одобренный в первом чтении документ предполагает внесение поправки, согласно которой нелегальное нахождение на территории РФ будет признано обстоятельством, отягчающим наказание при совершении преступления.
Кроме того, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранцев.
«Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутаты Госдумы проголосовали за принятие законопроекта, который направлен на борьбу с фиктивными браками, материнством и отцовством мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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