Госдума одобрила в первом чтении ужесточение наказания за незаконную миграцию

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ещё один одобренный в первом чтении документ предполагает внесение поправки, согласно которой нелегальное нахождение на территории РФ будет признано обстоятельством, отягчающим наказание при совершении преступления.

Кроме того, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранцев.

«Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за принятие законопроекта, который направлен на борьбу с фиктивными браками, материнством и отцовством мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

