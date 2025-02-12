Афганистан наладил поставки в РФ энергетиков, газировки, фруктов и специй
О развитии торговых отношений между Россией и Афганистаном рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, новое афганское правительство успешно поставляет на российский рынок специи, газированные и энергетические напитки. Также российская сторона приобретает в Афганистане сухофрукты, овощи и виноград, но пока в небольших объемах, уточнил дипломат.
«Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака», - отметил Жирнов.
Он также добавил о росте интереса россиян к афганскому шафрану, а также казанам для плова.
Ранее стало известно, что Россия и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru