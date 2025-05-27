Госдума одобрила в первом чтении проект об уголовном наказании для дропперов
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для подставных лиц, помогающих обналичивать украденные деньги - дропперов.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ предусматривает введение поправок в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
За передачу из корыстной заинтересованности электронных средств платежей и доступа к ним, в зависимости от тяжести преступления, дропперам будут грозит штрафы от 100 тысяч до миллиона рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее замглавы Центробанка Ольга Полякова заявила, что дропперами в России ежемесячно становятся около 80 тысяч человек, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru