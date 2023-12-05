Госдума одобрила в первом чтении право регионов запрещать «наливайки»

Документ вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Авторы инициативы указали, что во многих субъектах страны «остро стоит вопрос о деятельности организаций», которые под видом общепита круглосуточно продают алкогольную продукцию, что способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время.

Законопроект направлен на пресечение деятельности точек, которые в одно время работают как кафе, а в другое - торгуют пивом и пивными напитками. Также документ позволит предотвратить массовые отравления суррогатным алкоголем.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал преступлением массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр», указав при этом, что произошедшее никак не связано с мораторием на проверки бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

