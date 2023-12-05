Госдума одобрила в первом чтении право регионов запрещать «наливайки»
Депутаты Госдума приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать на своей территории розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых «наливайках», сообщает ТАСС.
Документ вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Авторы инициативы указали, что во многих субъектах страны «остро стоит вопрос о деятельности организаций», которые под видом общепита круглосуточно продают алкогольную продукцию, что способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время.
Законопроект направлен на пресечение деятельности точек, которые в одно время работают как кафе, а в другое - торгуют пивом и пивными напитками. Также документ позволит предотвратить массовые отравления суррогатным алкоголем.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал преступлением массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр», указав при этом, что произошедшее никак не связано с мораторием на проверки бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru