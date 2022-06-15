Госдума одобрила в первом чтении ограничение на вывоз с Камчатки красной икры

Депутаты Госдумы приняла в первом чтении законопроект, который запрещает физическим лицам вывозить с Камчатки больше 10 кг красной икры на человека за один рейс, сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о продукте, который изготовлен непромышленным способом и перевозится в ручной клади или багаже.

Законопроект, разработанный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, должен помочь в борьбе с провозом незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

Авторы указали на то, что в настоящее время отсутствуют правовые нормы, которые регламентируют перевозку красной икры в личном багаже, что создает условия для вывоза из региона браконьерской продукции.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт из России серебра, изделий из дерева и икры, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БраконьерыГосдумаДепутатыКамчаткаКрасная Икра
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