«Хитрые ребята»: Гусев о решении ЕС не отказываться от российской икры и водки

Павел Гусев: «Я полностью с ним согласен. Я обратил внимание, что в Москве искусственно создают дефицит сахара. Да, цена изменилась, она стала выше, но это уже другая разборка для соответствующих органов. И я думаю, что сейчас руководство и районов, и регионов, и городов должно очень внимательно следить за так называемыми бизнесменами от торговли, чтобы те не «наварились» с искусственно создаваемого дефицита. Думаю, тут будут уместны штрафы», - предположил он.

