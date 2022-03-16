«Хитрые ребята»: Гусев о решении ЕС не отказываться от российской икры и водки
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками
Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками.
Павел Гусев: «Это смешная и мудрая мысль. Дело в том, что блогеры зачастую создают новостной фон, но в основном это подборки фейков, которые, так или иначе, разрушают информационное поле, создаваемое реальными журналистами. Конечно, среди блогеров есть более-менее интересные ребята, но это в основном выходцы из журналистской среды. Они журналисты, которые умеют писать, думать и обладают главными качествами: ответственностью и невозможностью дискредитации журналистики и свободы слова», - выразил мнение главный редактор МК.
Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах
Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара. "Перед заседанием правительства проехал по магазинам "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и "Карусель" на Туркестанской, проезде Майском, Чкалова и других улицах. Картина не радует. Во всех магазинах отсутствовал сахар-песок", - написал Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, дефицит сахара создан искусственно.
Павел Гусев: «Я полностью с ним согласен. Я обратил внимание, что в Москве искусственно создают дефицит сахара. Да, цена изменилась, она стала выше, но это уже другая разборка для соответствующих органов. И я думаю, что сейчас руководство и районов, и регионов, и городов должно очень внимательно следить за так называемыми бизнесменами от торговли, чтобы те не «наварились» с искусственно создаваемого дефицита. Думаю, тут будут уместны штрафы», - предположил он.
Евросоюз решил не отказываться от российской водки и икры
Европейский союз решил не отказываться от российской водки и икры. Как заявили в Еврокомиссии, запрет на импорт предметов роскоши из России не вводится, санкционный пакет распространяется только на экспорт.
Павел Гусев: «Хитрые ребята! Приятного вам аппетита, закусывайте и рюмочку водочки пропустите», - пожелал собеседник.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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