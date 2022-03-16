«Хитрые ребята»: Гусев о решении ЕС не отказываться от российской икры и водки

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Глава Тимашевска пригласил безработных блогеров устроиться уборщиками

Глава кубанского города Тимашевск Николай Панин пригласил блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, устроиться уборщиками.

Павел Гусев: «Это смешная и мудрая мысль. Дело в том, что блогеры зачастую создают новостной фон, но в основном это подборки фейков, которые, так или иначе, разрушают информационное поле, создаваемое реальными журналистами. Конечно, среди блогеров есть более-менее интересные ребята, но это в основном выходцы из журналистской среды. Они журналисты, которые умеют писать, думать и обладают главными качествами: ответственностью и невозможностью дискредитации журналистики и свободы слова», - выразил мнение главный редактор МК. 

2

Губернатор Оренбуржья возмутился из-за отсутствия сахара в магазинах

Губернатор Денис Паслер сообщил, что обошел несколько крупных магазинов в Оренбурге и нигде не было сахара. "Перед заседанием правительства проехал по магазинам "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и "Карусель" на Туркестанской, проезде Майском, Чкалова и других улицах. Картина не радует. Во всех магазинах отсутствовал сахар-песок", - написал Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, дефицит сахара создан искусственно.

Павел Гусев: «Я полностью с ним согласен. Я обратил внимание, что в Москве искусственно создают дефицит сахара. Да, цена изменилась, она стала выше, но это уже другая разборка для соответствующих органов. И я думаю, что сейчас руководство и районов, и регионов, и городов должно очень внимательно следить за так называемыми бизнесменами от торговли, чтобы те не «наварились» с искусственно создаваемого дефицита. Думаю, тут будут уместны штрафы», - предположил он. 

3

Евросоюз решил не отказываться от российской водки и икры

Европейский союз решил не отказываться от российской водки и икры. Как заявили в Еврокомиссии, запрет на импорт предметов роскоши из России не вводится, санкционный пакет распространяется только на экспорт.

Павел Гусев: «Хитрые ребята! Приятного вам аппетита, закусывайте и рюмочку водочки пропустите», - пожелал собеседник. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО:
ТЕГИ:Авторские НовостиБлокировка СайтовДефицит
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости