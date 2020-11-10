Госдума одобрила увеличение налога на доходы выше 5 млн рублей

Госдума РФ приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают повышенную ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год.



Законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ, подготовлен правительством по поручению президента России. По предварительным расчётам, в случае принятия документа в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года - 64 миллиарда рублей, в 2023 году – более 68 миллиардов рублей.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что полученные от этого повышения средства «будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями». При этом это будет дополнительным финансированием, так как все действующие федеральные и региональные программы лечения детей, сохраняются.



Ко второму чтению думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять 18 поправок, в том числе уточнение, сохраняющее ставку НДФЛ в 13% на единовременные доходы для физических лиц от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) или долей в нём, а также выплат по договорам страхования и по пенсионному обеспечению.

Володин отметил, что продажа квартиры или машины, а также крупная выплата по страховке, может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет «разовое превышение», поэтому «облагать его повышенным налогом неправильно».

