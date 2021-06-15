Госдума одобрила упрощение выезда за рубеж детей с одним из родителей

Госдума в заключительном третьем чтении одобрила поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые упростят порядок выезда детей за рубеж. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает возможность выезда ребенка за рубеж с законным представителем без нотариально заверенного согласия второго родителя. Важные условием при это будет отсутствие выраженного несогласия со стороны второго представителя.

Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия

Если несовершеннолетний гражданин выезжает из страны один, то при себе он должен иметь паспорт и нотариально оформленное согласие одного его законных представителей.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку алкоголя для детей. Соответствующее письмо он направил на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗаконГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры