Госдума одобрила упрощение выезда за рубеж детей с одним из родителей

Госдума в заключительном третьем чтении одобрила поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые упростят порядок выезда детей за рубеж. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает возможность выезда ребенка за рубеж с законным представителем без нотариально заверенного согласия второго родителя. Важные условием при это будет отсутствие выраженного несогласия со стороны второго представителя.