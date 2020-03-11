Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума поддержала в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за нарушения в ходе всероссийского голосования по изменению Конституции. Соответствующие изменения будут внесены сразу в несколько статей Уголовного кодекса РФ.

Авторы инициативы – председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Они предложили расширить уже действующие санкции за нарушения на выборах. Виновным грозят административные штрафы или до 4 лет лишения свободы, отмечает Газета.ру.

Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявляют, что законопроект призван обеспечить свободное волеизъявление граждан РФ в ходе общероссийского голосования. Во второй части документа прописан порядок подготовки и проведения голосования.

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