Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума поддержала в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за нарушения в ходе всероссийского голосования по изменению Конституции. Соответствующие изменения будут внесены сразу в несколько статей Уголовного кодекса РФ.

Авторы инициативы – председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.