Госдума одобрила тюремный срок до 10 лет для коллекторов за угрозы
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий введение наказания за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, сообщает ТАСС.
Согласно документу. в Уголовном кодексе РФ появится новая статья, предусматривающая штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей в случае, если коллектор применяет или угрожает применить насилие или уничтожить (повредить) имущество, распространить заведомо ложные сведения, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких.
Также предусмотрен штраф в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, принудительные работы на срок до пяти лет, до пяти лет тюрьмы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
За совершение упомянутых деяний в составе организованной группы, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном штраф увеличится - от одного млн до пяти млн рублей.
Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов усомнился в необходимости коллекторов, заявив, что они получают до 100% своих доходов с использованием сотрудников ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru