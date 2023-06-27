Госдума приняла поправки, запрещающие взыскание долгов с жителей новых регионов

Согласно документу, запрет распространяется на задолженности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей перед банками и МФО, возникшие до 30 сентября 2022 года. Действовать данные нормы будут до 1 января 2026 года.

Уточняется, что действие запрета не распространяется на долги за ЖКХ, займы у физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

РаАнее исполнительный директор маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак заявил, для закрытия предыдущих обязательств 8% заёмщиков берут новый кредит, передает «Радиоточка НСН».

