Госдума одобрила смягчение ответственности по экономическим статьям

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ предусматривает увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. По статье «внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования» крупный ущерб будет начинаться с 3,5 млн рублей, а особо крупный – с 13,5 млн рублей.

По статье «мошенничество» значительным ущербом будет считаться сумма от 250 тысяч рублей, крупным – от 4,5 млн рублей, особо крупного – от 18 млн рублей.

По статье «незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов» крупным размером ущерба будет признаваться сумма более 4,5 млн рублей в рамках одного финансового года.

Крупным доходом по статье «ограничение конкуренции» будет считаться сумма от 80 миллионов рублей, а особо крупным - от 390 млн рублей. Сумму крупного ущерба законопроект устанавливает на отметке от 16 млн рублей, а особо крупного – с от 47 млн рублей.

Ранее спикер Госдумы поручил профильным комитетам нижней палаты парламента совместно с Генпрокуратурой и Верховным Судом РФ, подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

