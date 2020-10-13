Госдума одобрила штрафы до 15 млн рублей за неудаление запретного с сайтов
Нижняя палата парламента РФ одобрила в первом чтении проект закона об административной ответственности владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы. Штраф может достигать 15 миллионов рублей в зависимости от темы при повторном нарушении.
Так, за неудаление данных, если таковое предусмотрено законодательством, физические лица будут оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, граждане, занимающие должности - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юридические лица - от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Такая же ответственность предполагается и для провайдеров хостинга. Если такое правонарушение было допущено повторно, штрафные санкции увеличатся вдвое. Если же речь идёт о материалах с призывами к экстремизму, детской порнографией и пропагандой наркотиков, предусмотрены более высокие штрафы.
Для граждан составят от 100 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона, для юридических - от 3 до 15 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- РАН опровергла гибель животных на Камчатке из-за загрязнения воды
- В Минздраве определили стадию развития пандемии COVID-19
- В Швеции объяснили, почему не ввели жесткий карантин
- Госдума приняла в I чтении поправки в закон о Конституционном суде
- СМИ: Солдат убит в воинской части Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru