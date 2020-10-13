Госдума одобрила штрафы до 15 млн рублей за неудаление запретного с сайтов

Нижняя палата парламента РФ одобрила в первом чтении проект закона об административной ответственности владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы. Штраф может достигать 15 миллионов рублей в зависимости от темы при повторном нарушении.

Так, за неудаление данных, если таковое предусмотрено законодательством, физические лица будут оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, граждане, занимающие должности - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юридические лица - от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Такая же ответственность предполагается и для провайдеров хостинга. Если такое правонарушение было допущено повторно, штрафные санкции увеличатся вдвое. Если же речь идёт о материалах с призывами к экстремизму, детской порнографией и пропагандой наркотиков, предусмотрены более высокие штрафы.

Для граждан составят от 100 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона, для юридических - от 3 до 15 миллионов рублей.

