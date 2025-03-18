Госдума одобрила проведение эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Согласно документу, речь идёт о трех субъектах России. Это Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Местным выпускникам, намеревающимся поступать в техникум и колледж, для получения аттестата потребуется сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Отмечается, что власти указанных регионов получат право устанавливать перечень профессий, приём на обучение по которым будет осуществляться при наличии аттестата об основном общем образовании, без учёта результатов ОГЭ.

Также закон предусматривает сдачу ОГЭ по четырём предметам, если девятикласники желают перейти в 10 класс. Кроме обязательных русского языка и математики, школьники должны определиться с перечнем ещё двух предметов по выбору.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе отменили ОГЭ для девятиклассников, сообщает RT.

