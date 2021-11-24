Госдума одобрила проект по повышению штрафов за пожары в лесах

Законопроект об увеличении размеров штрафов за осуществление пожаров в лесах был поддержан комитетом Госдумы по законодательству и госстроительству для принятия в первом чтении. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

Предлагается увеличить штраф для физических лиц с 5 до 15 тысяч рублей.

Уточняется, что поправка была внесена представителями законодательного собрания Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в этом регионе было зафиксировано много случаев лесных пожаров. Так, только из-за выжигания сухой травы произошла 1 тысяча 378 случаев возгорания. 949 из них - в период, когда пал травы запрещен.