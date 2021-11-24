Госдума одобрила проект по повышению штрафов за пожары в лесах
Законопроект об увеличении размеров штрафов за осуществление пожаров в лесах был поддержан комитетом Госдумы по законодательству и госстроительству для принятия в первом чтении. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания комитета.
Предлагается увеличить штраф для физических лиц с 5 до 15 тысяч рублей.
Уточняется, что поправка была внесена представителями законодательного собрания Кузбасса.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в этом регионе было зафиксировано много случаев лесных пожаров. Так, только из-за выжигания сухой травы произошла 1 тысяча 378 случаев возгорания. 949 из них - в период, когда пал травы запрещен.
Сейчас нарушители пожарной безопасности в лесах обязаны заплатить максимальный штраф только в случае возникновения пожара, а не по факту разжигания. За подобное нарушение не на территории леса, размер санкции аналогичен.
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