Госдума в первом чтении одобрила продление результатов ЕГЭ на время военной службы

Госдума в первом чтении одобрила поправки в статью 70 федерального закона «Об образовании», предусматривающие исключение периода военной службы из срока действия результатов ЕГЭ.

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На данный момент результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, исключение участие в спецоперации из этого периода позволила бы защитить интересы военных и восстановить справедливость.

Уточняется, что в этом случае военные смогут выбрать подходящую специальность без дополнительной сдачи экзаменов.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский сообщил «Радиоточке НСН», что общий порядок сдачи ЕГЭ в 2025 не будет изменен, однако по некоторым дисциплинам были внесены важные уточнения, с которыми необходимо ознакомиться.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЕГЭОбразование

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