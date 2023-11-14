Госдума одобрила повышение пенсий военным пенсионерам

В частности, в документе речь идёт о лицах, служивших в армии и органах внутренних дел, в противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотиков, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках нацгвардии и в органах принудительного исполнения, и их семьях.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслва Володин, необходимо поддержать тех, «кто обеспечивал безопасность страны».

«После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц... Эта мера коснется более 2,7 млн человек», - сказал он.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает увеличение в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».