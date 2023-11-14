Госдума одобрила повышение пенсий военным пенсионерам
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, согласно которым с 1 октября 2024 года пенсии военных, а также приравненных к ним лиц, вырастут на 4,5%, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, в документе речь идёт о лицах, служивших в армии и органах внутренних дел, в противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотиков, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках нацгвардии и в органах принудительного исполнения, и их семьях.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслва Володин, необходимо поддержать тех, «кто обеспечивал безопасность страны».
«После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц... Эта мера коснется более 2,7 млн человек», - сказал он.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает увеличение в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доллар подешевел до 91 рубля впервые с 28 июля
- Иммунолог назвал опасные симптомы новых штаммов COVID-19
- Аксенов: Массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируется
- Роспотребнадзор заявил о росте случаев заражения коронавирусом в России
- Финляндия готовит ограничения для въезда из России
- ООН упрекнула Украину в нарушении Оттавской конвенции о противопехотных минах
- СМИ назвали главу штаба в случае участия Путина в выборах
- Госдума одобрила повышение пенсий военным пенсионерам
- Кравцов: Четыре новых словаря разработают к концу 2024 года
- Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru