В Госдуме назвали доплату к пенсиям альтернативой компенсации советских вкладов

Альтернативой компенсации вкладов времен СССР может стать доплата к пенсии, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентария цитирует «Российская газета».

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Депутат уточнил, что сумма советских вкладов составляет около миллиона рублей.

Гаврилов заявил, что единовременно возвращать вклады опасно. Это может дестабилизировать экономику, отметил законодатель.

Альтернативой компенсации Гаврилов назвал доплаты к пенсиям. По его словам, такая мера позволит возвращать долги постепенно.

Госдума 10 ноября приняла законопроект о переносе урегулирования обязательств по вкладам граждан до 2027 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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