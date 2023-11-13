В Госдуме назвали доплату к пенсиям альтернативой компенсации советских вкладов
Альтернативой компенсации вкладов времен СССР может стать доплата к пенсии, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентария цитирует «Российская газета».
Депутат уточнил, что сумма советских вкладов составляет около миллиона рублей.
Гаврилов заявил, что единовременно возвращать вклады опасно. Это может дестабилизировать экономику, отметил законодатель.
Альтернативой компенсации Гаврилов назвал доплаты к пенсиям. По его словам, такая мера позволит возвращать долги постепенно.
Госдума 10 ноября приняла законопроект о переносе урегулирования обязательств по вкладам граждан до 2027 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru