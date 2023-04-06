Госдума одобрила получение налоговых уведомлений через «Госуслуги»
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, предоставляющий гражданам возможность получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС.
Согласно действующим нормам, налоговая служба направляет налогоплательщикам уведомления либо заказными письмами, либо через личный кабинет (в электронной форме). Принятый Госдумой законопроект позволяет гражданам с подтверждённой учётной записью получать такие уведомления и другие документы посредством «Госуслуг».
Отмечается, что для получения документов в электронной форме налогоплательщик должен дать на это согласие посредством уведомления в личном кабинете на портале. Для отзыва согласия следует направить соответствующее уведомление в налоговый орган.
В случае принятия одобренный законопроект вступит в силу с 1 июля 2023 года.
Ранее портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учётной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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