Госдума одобрила получение налоговых уведомлений через «Госуслуги»

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, предоставляющий гражданам возможность получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС.

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Согласно действующим нормам, налоговая служба направляет налогоплательщикам уведомления либо заказными письмами, либо через личный кабинет (в электронной форме). Принятый Госдумой законопроект позволяет гражданам с подтверждённой учётной записью получать такие уведомления и другие документы посредством «Госуслуг».

Отмечается, что для получения документов в электронной форме налогоплательщик должен дать на это согласие посредством уведомления в личном кабинете на портале. Для отзыва согласия следует направить соответствующее уведомление в налоговый орган.

В случае принятия одобренный законопроект вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Ранее портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учётной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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