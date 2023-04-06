Госдума одобрила получение налоговых уведомлений через «Госуслуги»

Согласно действующим нормам, налоговая служба направляет налогоплательщикам уведомления либо заказными письмами, либо через личный кабинет (в электронной форме). Принятый Госдумой законопроект позволяет гражданам с подтверждённой учётной записью получать такие уведомления и другие документы посредством «Госуслуг».

Отмечается, что для получения документов в электронной форме налогоплательщик должен дать на это согласие посредством уведомления в личном кабинете на портале. Для отзыва согласия следует направить соответствующее уведомление в налоговый орган.

В случае принятия одобренный законопроект вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Ранее портал «Госуслуги» отключил функцию удаления учётной записи, убрав соответствующую кнопку с веб-версии ресурса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

