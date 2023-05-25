Госдума одобрила наказание за карты, оспаривающие территориальную целостность РФ
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий поправки в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», сообщает РИА Новости.
В частности, предлагается считать экстремистскими материалами карты и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.
За распространение подобных документов гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток, а для юрлиц - штраф до одного млн рублей.
Ранее жители Москвы обнаружили в магазине «Леруа Мерлен» детские обои, на которых Крым был обозначен, как часть Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru