Госдума одобрила меры против мошеннических благотворительных организаций
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан от мошенников, действующих в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, документ предполагает обязательное создание благотворительными фондами официальной страницы в соцсетях, а остальные НКО - наделить таким правом.
Идентификация и аутентификация таких страниц будет осуществляться через «Госуслуги».
«Помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены на благие цели, а не преступникам», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в МВД РФ предупредили россиян о росте фактов мошенничества через фейковые лотереи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru