Госдума одобрила меры против мошеннических благотворительных организаций

В частности, документ предполагает обязательное создание благотворительными фондами официальной страницы в соцсетях, а остальные НКО - наделить таким правом.

Идентификация и аутентификация таких страниц будет осуществляться через «Госуслуги».

«Помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены на благие цели, а не преступникам», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в МВД РФ предупредили россиян о росте фактов мошенничества через фейковые лотереи, сообщает RT.