Госдума одобрила меры против мошеннических благотворительных организаций

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан от мошенников, действующих в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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В частности, документ предполагает обязательное создание благотворительными фондами официальной страницы в соцсетях, а остальные НКО - наделить таким правом.

Идентификация и аутентификация таких страниц будет осуществляться через «Госуслуги».

«Помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены на благие цели, а не преступникам», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в МВД РФ предупредили россиян о росте фактов мошенничества через фейковые лотереи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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