Госдума одобрила к первому чтению введение штрафов за треш-стримы

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к первому чтению законопроекты о введении штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Напомним, пакет проектов, предусматривающих административную и уголовную ответственность для треш-стримеров, внесла группа депутатов, в том числе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

При этом отягчающим обстоятельством станет умышленное совершение преступления с последующей публичной демонстрацией в интернете.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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