Недетские игры: После треш-видео с «полетом» ребенка в сугроб блогера ждет разбирательство
Политики и общественники раскритиковали блогера-миллионника Косенко за то, что он ради хайпа бросил в сугроб двухмесячного ребенка, и грозят проверками.
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в своём Telegram-канале пригрозила бросившему двухмесячного сына в сугроб блогеру Сергею Косенко «серьёзными последствиями».
Он опубликовал видео, где кидает двухмесячного сына в сугроб, пишут «Известия». Вызвав возмущение зрителей он попытался оправдаться, заявив, что это была кукла, а затем опубликовал ролики, в которых в снег прыгают он сам и мать малыша.
Останина отметила, что считает поступок мужчины «безнравственным и преступным», и указала, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ.
«Ведь даже если Косенко бросал, как утверждает сам горе-блогер, «куклу» с открывающимися глазами, то очевидно, что он предлагал... широкому кругу лиц, включая молодежь и подростков, людоедскую модель поведения», - написала парламентарий.
Косенко с супругой и сыном Лео живут в Беверли Хиллз в США. На новогодние праздники отправились на французский курорт Куршевель, откуда блогер публиковал фото и видео в последние дни, отмечает «Комсомольская правда».
После размещения скандального видео пользовали забросали Косенко гневными комментариями, отмечая в них директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, а также Следственный комитет РФ.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на поступок блогера. Общественница, вероятно, по примеру пользователей напомнила о нем налоговым органам.
«Кстати, своим видео блогер напомнил о своем существовании всем, в том числе, вероятно, и налоговым органам. Ведь к нему, кажется, были вопросы», – заявила она в своем Telegram-канале.
Она также назвала видео постановочным и обратила внимание на то, что такие авторы, как Косенко, готовы на все радио хайпа.
«В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией. Неизвестно куда они пойдут дальше, и какое дно пробьют», – задумалась она.
На инцидент пока никак не отреагировала детский омбудсмен в России Мария Львова-Белова. На ресурсах уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в числе последних новостей опубликованы новогодние и рождественские поздравления и видео детского праздника в семье.
Телеведущая Ксения Бородина в Тelegram-канале призналась, что разозлилась из-за видео блогера с сыном.
«Меня что-то разорвало от злости, когда я увидела это видео. Надеюсь это кукла, если нет, то это идиотизм, ну правда! Что только блогеры не делают с грудничками, ну мило положить ребенка на фото и сфоткать — это ок. Но они уже их сажают как-будто они на пляже с коктейлем, непонятно в каком положении голова, кидают в снег. Ну охваты это круто, конечно же, но важно, какой путь выбран для этих охватов», - подчеркнула Бородина.
В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов. Один из авторов инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов в беседе с НСН рассказал, какой контент будет признан жестоким и заблокирован.
«В законопроекте описано, что имеются в виду все жестокие вещи, где наносится вред здоровью, вопросы, связанные с убийствами, с жестокостью… Все это будет регламентироваться. Давайте не будем сюда все приписывать. Есть спортивные мероприятия – единоборства и другие вещи. Они под этот законопроект попадать не будут. Но есть вещи, где человек мучает другого человека на видео в целях получения известности или денежных средств – донатов и так далее, это как раз попадает под законопроект», - отметил он.
Проект о наказании за треш-стримы в России предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей, а также конфискацию имущества, сообщил в Telegram один из авторов документа, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем», передает «Радиоточка НСН».
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