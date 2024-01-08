Недетские игры: После треш-видео с «полетом» ребенка в сугроб блогера ждет разбирательство

Он опубликовал видео, где кидает двухмесячного сына в сугроб, пишут «Известия». Вызвав возмущение зрителей он попытался оправдаться, заявив, что это была кукла, а затем опубликовал ролики, в которых в снег прыгают он сам и мать малыша.



Останина отметила, что считает поступок мужчины «безнравственным и преступным», и указала, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ.

«Ведь даже если Косенко бросал, как утверждает сам горе-блогер, «куклу» с открывающимися глазами, то очевидно, что он предлагал... широкому кругу лиц, включая молодежь и подростков, людоедскую модель поведения», - написала парламентарий.