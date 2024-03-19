Госдума обязала все образовательные учреждения вывешивать флаг России

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года все образовательные организации будут обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории флаг России.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в документе речь идёт о детских садах, школах, колледжах, техникумах и вузах независимо от формы собственности.

«Российский флаг должен будет находиться там постоянно», - говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Данил Айкин
ТЕГИ:вузыЗаконопроектГосдумаШколаФлаг России

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