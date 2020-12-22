Госдума обязала соцсети самостоятельно блокировать противоправный контент

Депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой с 1 февраля 2021 года социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

Авторами поправки являются депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Изменения в законопроект 2017 года обязывают соцсети блокировать информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, о способах совершения самоубийства, призывы к самоубийству, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Также должны блокироваться сообщения, в которых рассказывают об изготовлении и использовании наркотических средств, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, социальные сети должны будут выявлять и блокировать информацию, которая содержит «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах и акциях.

«Наша поправка не носит репрессивного характера, это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента», - отметил Хинштейн.

Ранее депутаты Хинштейн и Боярский внесли в Госдуму законопроект о штрафах до четырёх миллионов рублей за отказ сайтов удалять информацию, сообщает RT. В пояснительной записке к документу говорится, что часто требования законодательства нарушают крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ.

