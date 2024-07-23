Каждый десятый посетитель бассейнов Москвы делает покупки в летних кафе

В ведомстве уточнили, что покупки в летних кафе совершает каждый 10-й отдыхающий. Так, с начала купального сезона посещающие бассейны москвичи и гости столицы заказали 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и четыре тысячи порций мороженого.

Отмечается, что два десятка городских бассейнов на свежем воздухе начали работать с 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Это площадки проекта «Московские сезоны», а также объекты в парках «Митино», «Ходынское поле», «Дубки», «Сокольники», «Красная Пресня», «Серебряный бор» и 50-летия Октября.

В Депторге добавили, что чаши для купания оборудованы многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды. Кроме летних кафе рядом с бассейнами есть шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, оборудованы медицинские и спасательные посты.

Ранее в Москве запретили купание в зоне отдыха «Озеро Белое» из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

