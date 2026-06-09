МИД: На Украине против россиян действуют 100 тысяч телефонных мошенников

Около 100 тысяч украинских телефонных мошенников орудуют против граждан России. Об этом рассказал глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Петр Ильичев.

По его словам, еще в 2024 году на Украине действовало почти 1,5 тысячи центров телефонного мошенничества. Количество эпизодов с их участием, направленных против россиян, выросло в три раза по сравнению с 2021-2023 годами.

«Основными центрами их сосредоточения стали Днепропетровск - около 500 организаций, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Ивано-Франковск. Количество задействованных украинских граждан оценивается примерно в 100 тыс. человек», - цитирует дипломатв ТАСС.

Ранее в МВД РФ рассказали, что первые мошеннические кол-центры, где людей в том числе держали в рабстве, появились на Украине, пишет 360.ru.

