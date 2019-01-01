Госдума обсудит ужесточение наказания за «пьяное» ДТП с жертвами

Госдума во вторник, 14 мая, рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за «пьяное» ДТП с жертвами. Как отмечает РИА Новости, документ будет обсуждаться в первом чтении. Авторы инициативы предлагают увеличить срок лишения свободы с четырех лет до семи за причинение тяжкого вреда здоровью. При гибели человека со сроков от двух до семи лет – до 5-12. В случае смерти двух и более лиц наказание может составить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Вместе с этим предлагается ужесточить наказание за аналогичные нарушения на воздушном, морском, водном транспорте и метрополитене. В Госдуме полагают, что усиление ответственности за «пьяные» ДТП поможет снизить их число.

Как напоминает RT, ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Нерадивых автомобилистов ждёт наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до четырёх лет.

Между тем, Верховный суд и правительство России поддержали идею ужесточить наказание для водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии и устроивших ДТП, пишет Ura.ru.



