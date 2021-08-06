Госдума намерена запретить продажу веселящего газа в интернете

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко 6 августа обратится к главе кабмина России Михаилу Мишустину с предложением запретить продавать физическим лицам в интернете веселящий газ, сообщают «Известия».

Путин ввёл штрафы за пропаганду и незаконную рекламу веселящего газа

Также парламентарий предлагает в досудебном порядке блокировать сайты, на которых размещаются объявления о продаже закиси озота.

Для этого могут допустить органы МВД и прокуратуру осуществлять подготовку и принятие решений об ограничении доступа в досудебном порядке.

В начале 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пропаганда и незаконная реклама закиси азота (веселящего газа), отныне будет наказываться либо штрафом, либо приостановкой деятельности организации, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
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