Путин ввёл штрафы за пропаганду и незаконную рекламу веселящего газа

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пропаганда и незаконная реклама закиси азота (веселящего газа), отныне будет наказываться либо штрафом, либо приостановкой деятельности организации, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что за пропаганду или незаконную рекламу этого вещества граждане заплатят штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Для должностных лиц и ИП размер наказания составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, соответствующая статья КоАП предусматривает приостановку деятельности ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает гражданам использовать веселящий газ в целях, не связанных с производством пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания, медицинским, промышленным или техническим применением.

