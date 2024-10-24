Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает административную ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводороды.
Уточняется, что запрет будет распространяться на зажигалки и баллончики. Правительство уже дало положительный отзыв на инициативу.
В случае принятия подобных поправок штраф для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.
Ранее В Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Цель инициативы — сократить число курящих среди молодого поколения и снизить расходы на их лечение, которое обходится в сумму более одного триллиона рублей ежегодно, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марию Шарапову введут в Международный зал теннисной славы
- Приграничные области РФ получат миллиард рублей на оплату простоя работников
- Депутат Тумусов: Запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года не нарушит их прав
- Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%
- Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
- Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского
- Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино
- Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане
- В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом
- В Польше назвали сроки закрытия консульства России в Познани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru