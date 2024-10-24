Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

Уточняется, что запрет будет распространяться на зажигалки и баллончики. Правительство уже дало положительный отзыв на инициативу.

В случае принятия подобных поправок штраф для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.

Ранее В Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Цель инициативы — сократить число курящих среди молодого поколения и снизить расходы на их лечение, которое обходится в сумму более одного триллиона рублей ежегодно, напоминает «Радиоточка НСН».

