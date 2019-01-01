Общество

Госдума начнет процедуру возвращения курилок в аэропорты

16 июля00:11

Депутаты Государственной Думы сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в трансферных зонах, сообщает Агентство «Москва».

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Боярским.

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ТЕГИ:Курение