Госдума: Можно забрать всю сумму пенсионных накоплений
В 2025 году можно разово забрать всю сумму пенсионных накоплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
По его словам, это можно сделать, если она меньше 412 тысяч рублей. Если сумма больше, то назначаются ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат.
Парламентарий указал, что в текущем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 22,5 года. Этот показатель используется для расчёта ежемесячной суммы выплат. «Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рублей – как дополнение к основной пенсии», — отметил Гаврилов.
Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через портал Госуслуги, в офисе Соцфонда или НПФ, а также через МФЦ.
Ранее стало известно, что накопительную пенсию россиян можно разморозить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru